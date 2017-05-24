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24.05.2017 18:57

В Британии арестовали брата предполагаемого виновного в совершении теракта в Манчестере

Британская полиция арестовала брата предполагаемого террориста Салмана Абеди, устроившего взрыв на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Информацию об аресте Исмаила Абеди агентству подтвердил отец обоих братьев Рамадан Абеди. В то же время он заявил, что его сын Салман не причастен к совершению теракта и не связан с террористическими группировками.

"Мы не верим в убийство невинных. Это не мы", - заявил Р.Абеди, рассказав, что пять дней назад он говорил по телефону с сыном, и его голос звучал обычно. По его словам, С.Абеди собирался поехать в Саудовскую Аравию, откуда затем он должен был отправиться в Ливию, чтобы провести священный для мусульман месяц Рамадан в кругу семьи.

Как пишет газета "Гардиан", по словам главы полиции Манчестера Иана Хопкинса, "очевидно, что полиция занимается расследованием, связанным с преступной сетью". Он сообщил, что в настоящее время под стражей находятся четыре человека.

При этом Даунинг-стрит не комментирует появившуюся ранее в СМИ информацию о предупреждениях со стороны семьи террориста о том, что он может быть опасен, которые получили от его родственников спецслужбы Британии.

Ранее представитель американской разведки сообщил телеканалу "Эн-би-си ньюс", что "члены семьи террориста в прошлом предупреждали спецслужбы о том, что он опасен".

Как сообщалось, в настоящее время силы полиции и армии принимают участие в спецоперации в центре Манчестера. Сотрудники силовых служб вооружены.

Главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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