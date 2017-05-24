Начать подачу газа по ТАПИ из Туркмении планируется в начале 2020г

TAPI Pipeline Company Limited, оператор строительства и эксплуатации газопровода ТАПИ, планирует начать подачу газа по газопроводу из Туркмении в начале 2020 года, сообщил главный исполнительный директор компании по строительству и эксплуатации газопровода Мухамметмырат Аманов, выступая на Восьмом международном газовом конгрессе в турзоне "Аваза" в среду.
"Строительство трубопровода ТАПИ планируется закончить к концу 2019 года, афганский и пакистанский участки (. . .) И с начала 2020 года подать первый газ", - сказал М.Аманов.
Строительство туркменского участка ТАПИ ведется с декабря 2015 года.
В конце февраля 2017 года начались изыскательские работы на территории Афганистана. Они предусматривают исследование маршрута, проведение инженерных и технико-экономических исследований для реализации проекта ТАПИ.
В апреле 2017 года ГК "Туркменгаз" опубликовал в туркменских и зарубежных СМИ приглашение потенциальных подрядчиков и фирм участвовать в предварительной оценке на соответствие условиям международного тендера на поставку оборудования, материалов и строительство компрессорной станции (КС) для туркменского участка ТАПИ. Одновременно с этим "Туркменгаз" ведет отбор консалтинговых компаний для участия в проекте строительства газопровода. Подрядчиков строительства на территории Афганистана и Пакистана будут выбирать в результате международного тендера.
Ранее сообщалось, что Туркмения, Афганистан, Пакистан и Индия подписали инвестиционное соглашение по газопроводу ТАПИ на сумму $10 млрд для активизации деятельности по обновлению технико-экономического исследования и окончательной доработки маршрута газопровода в Афганистане.
В соответствии с соглашением, Туркмения инвестирует около $25 млрд в реализацию проекта поставок природного газа на энергетические нужды Афганистана, Пакистана и Индии. Из этой суммы $15 млрд будет вложено в разработку месторождения газа, еще $10 млрд будет направлено на строительство участка трубопровода протяженностью 1 тыс. 680 км, соединяющего Афганистан, Пакистан и Индию с Туркменией.
Мажоритарной долей в TAPI Pipeline Company владеет ГК "Туркменгаз" (85%), по 5% компании владеют "Афганская газовая корпорация", пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.
Общая мощность газопровода 33 млрд кубометров газа в год, протяженность - 1 тыс. 814 км.
Ранее стоимость проекта оценивалась разными источниками в пределах $7-10 млрд.
Ресурсной базой для поставок природного газа по ТАПИ станет газовое месторождение "Галкыныш" на востоке Туркмении.
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