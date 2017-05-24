Ключевым посланием Трампа на саммите НАТО станет выполнение странами альянса финансовых обязательств - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе намерен жестко поставить вопрос о выполнении странами альянса своих финансовых обязательств, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Думаю, что можно ожидать, что президент будет с ними жестким и скажет - посмотрите, США тратят 4% (от ВВП на оборону - ИФ), мы делаем много. Американский народ делает много для вашей безопасности и для нашей общей безопасности, и мы должны убедиться, что вы также вносите свой вклад в собственную безопасность", - сказал Р.Тиллерсон журналистам в среду в самолете во время перелета из Рима в Брюссель.

"Я думаю, что это будет его ключевым посланием к НАТО", - сказал госсекретарь.

Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял о том, что все члены альянса должны исполнять свои обязательства тратить 2% от ВВП на оборону, как это предписано уставом НАТО.