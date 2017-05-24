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Дальнее зарубежье 24.05.2017 20:45

Ключевым посланием Трампа на саммите НАТО станет выполнение странами альянса финансовых обязательств - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе намерен жестко поставить вопрос о выполнении странами альянса своих финансовых обязательств, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Думаю, что можно ожидать, что президент будет с ними жестким и скажет - посмотрите, США тратят 4% (от ВВП на оборону - ИФ), мы делаем много. Американский народ делает много для вашей безопасности и для нашей общей безопасности, и мы должны убедиться, что вы также вносите свой вклад в собственную безопасность", - сказал Р.Тиллерсон журналистам в среду в самолете во время перелета из Рима в Брюссель.

"Я думаю, что это будет его ключевым посланием к НАТО", - сказал госсекретарь.

Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял о том, что все члены альянса должны исполнять свои обязательства тратить 2% от ВВП на оборону, как это предписано уставом НАТО.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]