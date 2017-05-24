Иран готов участвовать в пролонгации соглашения по сокращению нефтедобычи на тех же условиях на любой срок

Иран согласен участвовать в пролонгации соглашения по сокращению нефтедобычи на тех же для себя условиях, сообщил журналистам министр нефти Биджан Зангане.

Он отметил, что Иран поддерживает пролонгацию соглашения на любой период.

По его словам, позиция Ирана по квоте добычи - та же, что и в текущем соглашении (Ирану разрешено увеличить добычу - ИФ). "Мы готовы продолжить усилия, основанные на решении, которое мы приняли", - сказал он.