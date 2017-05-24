Афишу The Beatles продали на аукционе за $36 тыс

Афиша музыкальной группы The Beatles ушла с молотка за 28 тыс. фунтов стерлингов ($36 тыс) на аукционе в Колуин-Бэй в Уэльсе, сообщает в среду Би-би-си.

Проданная афиша принадлежала валлийской певице Мэри Хопкин. Плакат рекламировал концерт британской группы, который состоялся в августе 1963 года в городе Лландидно в графстве Конуи в Уэльсе.

Начальная цена лота составляла 400-800 фунтов стерлингов.