Иран и Total скоро подпишут контракт по месторождению "Южный парс", сообщил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане.
"Очень скоро", - сказал он, подчеркнув, что это именно контракт, а не соглашение.
В ноябре прошлого года Total и китайская CNPC подписали предварительное соглашение с правительством Ирана и иранской Petropars о реализации фазы 11 проекта разработки гигантского газового месторождения Южный парс.
Как заявлял ранее заместитель директора Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Corp., NIOC) Гулам-Реза Манучехри, Total будет контролировать 50,1% проекта, CNPC - 30%, Petropars - оставшиеся 19,9%. При этом отмечалось, что соглашение еще должно быть утверждено.
Сообщалось также, что фаза 11 охватывает участки с запасами природного газа на уровне 569 млрд кубометров. По данным Total, в рамках 11-й фазы можно добывать 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (порядка 21 млрд куб. м газа в год - ИФ).
Соглашение с Total и CNPC стало первым международным газовым проектом Ирана после отмены международных санкций в январе. Общая стоимость проекта - $4,8 млрд. Выход на коммерческую эксплуатацию ожидается в течение 40 месяцев после подписания окончательного варианта соглашения с консорциумом.
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