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Регион 24.05.2017 21:00

Иран скоро подпишет контракт с Total по месторождению "Южный парс"- Зангане

Иран и Total скоро подпишут контракт по месторождению "Южный парс", сообщил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане.

"Очень скоро", - сказал он, подчеркнув, что это именно контракт, а не соглашение.

В ноябре прошлого года Total и китайская CNPC подписали предварительное соглашение с правительством Ирана и иранской Petropars о реализации фазы 11 проекта разработки гигантского газового месторождения Южный парс.

Как заявлял ранее заместитель директора Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Corp., NIOC) Гулам-Реза Манучехри, Total будет контролировать 50,1% проекта, CNPC - 30%, Petropars - оставшиеся 19,9%. При этом отмечалось, что соглашение еще должно быть утверждено.

Сообщалось также, что фаза 11 охватывает участки с запасами природного газа на уровне 569 млрд кубометров. По данным Total, в рамках 11-й фазы можно добывать 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (порядка 21 млрд куб. м газа в год - ИФ).

Соглашение с Total и CNPC стало первым международным газовым проектом Ирана после отмены международных санкций в январе. Общая стоимость проекта - $4,8 млрд. Выход на коммерческую эксплуатацию ожидается в течение 40 месяцев после подписания окончательного варианта соглашения с консорциумом.

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Тэги: ИРАН, TOTAL, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОСВОЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]