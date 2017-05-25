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Дальнее зарубежье 25.05.2017 13:01

Китайско-киргизская граница закроется на время Фестиваля драконьих лодок в КНР

Китай закрывает границу с Киргизией на четыре дня в связи с празднованием в КНР Фестиваля драконьих лодок, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"По инициативе китайской стороны, в связи с "праздником риса" (Дуаньу, Фестиваль драконьих лодок - ИФ) пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на киргизско-китайском участке государственной границы в период с 27 мая по 30 мая включительно будут временно закрыты", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 31 мая.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. На участке функционируют два международных контрольно-пропускных пункта, которые граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Фестиваль драконьих лодок, известный с III века до нашей эры, отмечается в Китае на пятый день пятого месяца по традиционному лунному календарю, поэтому его также называют "две пятерки". С 2008 года его отмечается в КНР как государственный праздник.

В центре событий этого праздника - командные гонки на длинных лодках, украшенных изображениям драконов. Истоки этого праздника уходят в культурную традицию древних обитателей берегов реки Янцзы и ее притоков.

Кроме того, неотъемлемой частью Фестиваля является трапеза, участники которой едят завернутые в бамбуковые листья ритуальные пирожки-цзунцзы из клейкого риса.

Кроме того, в старом Китае в этот день вывешивали на двери изображения святого старца-монаха по имени Чжункуй, который, согласно китайским традиционным представлениям, оберегает людей, особенно детей, от болезнетворных злых духов.

Традиция также связывает возникновение этого праздника с самоубийством в IV веке до н.э. знаменитого поэта Цюй Юаня, первого китайского поэта, чье имя стало известно потомкам. Цюй Юань утопился в реке Милошуй (ныне в южной провинции Хунань) в знак протеста против политики обанкротившихся правителей древнего царства Чу. Согласно легенде, его ученики и последователи сели в лодки и стали бросать в воду рисовые лепешки, чтобы отвлечь голодных рыб и крабов от тела любимого учителя.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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