Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9133 RUR   0.0302 GBR   2.2098 TRY   0.4785

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 15° 23° 27 Май 16° 24° 28 Май 18° 26°

Дальнее зарубежье 25.05.2017 13:17

В столице Бразилии из-за массовых протестов усилены меры безопасности

Для обеспечения порядка и безопасности в связи с массовыми акциями протеста в столице Бразилии задействованы военные, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Военнослужащие, в частности, были мобилизованы для охраны зданий госучреждений, расположенных в столице страны.

"Этот беспорядок, беспредел недопустим. Президент Темер не позволит, чтобы это продолжалось", - сказал министр обороны Бразилии Раул Жунгманн.

"Президент подчеркнул, что он не будет колебаться в том, чтобы применить данную ему власть в любой момент, когда это будет необходимо", - говорится в заявлении канцелярии главы государства.

В ночь на четверг десятки тысяч человек приняли участие в протестах в столице Бразилии, они требуют проведения президентских выборов на фоне коррупционного скандала, в котором оказался замешан глава государства Мишел Темер.

Между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения, для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ.

Как сообщалось, акции протеста в Бразилии начались после заявления М.Темера о том, что он не намерен уходить в отставку из-за того, что Верховный суд Бразилии принял решение начать в отношении него расследование о коррупции.

Журналисты бразильской медиакомпании "Глобу" направили в суд аудиозапись, согласно которой, М.Темер одобрил дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции в крупнейшей государственной нефтегазовой компании Petrobras. Сам М.Темер все обвинения отвергает.

Именно Э.Кунья инициировал в 2015 году процесс импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Русеф. В итоге это привело к отстранению Д.Русеф от власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРОТЕСТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


В Бразилии прошли масштабные акции протеста против президента Власти Бразилии обещают принять меры против коррупции после массовых протестов Полиция Бразилии применила слезоточивый газ против тысяч противников ЧМ-2014 Глава ФИФА обеспокоен протестами в Бразилии В Бразилии возобновились массовые акции протеста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]