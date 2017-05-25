В столице Бразилии из-за массовых протестов усилены меры безопасности

Для обеспечения порядка и безопасности в связи с массовыми акциями протеста в столице Бразилии задействованы военные, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Военнослужащие, в частности, были мобилизованы для охраны зданий госучреждений, расположенных в столице страны.
"Этот беспорядок, беспредел недопустим. Президент Темер не позволит, чтобы это продолжалось", - сказал министр обороны Бразилии Раул Жунгманн.
"Президент подчеркнул, что он не будет колебаться в том, чтобы применить данную ему власть в любой момент, когда это будет необходимо", - говорится в заявлении канцелярии главы государства.
В ночь на четверг десятки тысяч человек приняли участие в протестах в столице Бразилии, они требуют проведения президентских выборов на фоне коррупционного скандала, в котором оказался замешан глава государства Мишел Темер.
Между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения, для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ.
Как сообщалось, акции протеста в Бразилии начались после заявления М.Темера о том, что он не намерен уходить в отставку из-за того, что Верховный суд Бразилии принял решение начать в отношении него расследование о коррупции.
Журналисты бразильской медиакомпании "Глобу" направили в суд аудиозапись, согласно которой, М.Темер одобрил дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции в крупнейшей государственной нефтегазовой компании Petrobras. Сам М.Темер все обвинения отвергает.
Именно Э.Кунья инициировал в 2015 году процесс импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Русеф. В итоге это привело к отстранению Д.Русеф от власти.
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