В Великобритании пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Манчестере

Во всех городах Великобритании в четверг почтут минутой молчания память погибших в теракте в Манчестере, сообщают британские СМИ.

Минута молчания пройдет в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Государственные флаги будут приспущены в Великобритании до вечера четверга.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.