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Дальнее зарубежье 25.05.2017 13:26

В Великобритании пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Манчестере

Во всех городах Великобритании в четверг почтут минутой молчания память погибших в теракте в Манчестере, сообщают британские СМИ.

Минута молчания пройдет в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Государственные флаги будут приспущены в Великобритании до вечера четверга.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, ТЕРАКТ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]