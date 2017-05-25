Правящая партия Молдавии намерена утвердить законы, ограничивающие вещание российских телеканалов

Руководство правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) полно решимости принять законы о запрете иностранной пропаганды в СМИ, заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.
"Необходимо очистить медиапространство от манипуляций некоторых российских каналов. Этому сопротивлялись даже некоторые из тех, кто критиковал меня за то, что один из каналов, которые я создал, ретранслирует программы российского телевидения (принадлежащий В.Плахотнюку канал "Prime" на протяжении более десяти лет ретранслирует программы российского "Первого канала" - "ИФ")", - сказал В.Плахотнюк в интервью румынскому порталу "stiripesurse.ro".
Он напомнил, что его партия еще в прошлом году внесла эту инициативу в парламент.
"Я полагаю, что мы, как и Украина, должны исходить из особой ситуации, в которой находимся, и принять более решительные меры в данном отношении. Иначе мы рискуем, что наши граждане станут жертвами пропаганды и манипуляций, подвергнутся идеологическим манипуляциям из-за пределов страны особенно, перед избирательными кампаниями", - добавил лидер ДПМ.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "будет блокировать любые законы, направленные на ограничение вещания российских каналов в Молдавии".
В конце марта парламент уже принял поправки в Кодекс о телевидении и радио, ограничивающие вещание российских телеканалов. Они предусматривают в частности, что все каналы (в том числе те, которые ретранслируют передачи российских каналов) обязаны транслировать местные передачи в объеме не менее восьми часов в сутки, в том числе шесть часов в прайм-тайм, из которых четыре часа - на румынском (государственном языке). За принятие этих поправок парламент голосовал почти единогласно, включая фракцию пропрезидентской Партии социалистов.
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