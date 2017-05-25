Фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии продлевают сроки содержания под стражей

Фигурантам так называемого дела "Белого легиона", подозреваемым в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии, продлили сроки содержания под стражей, сообщает правозащитный центр "Весна".

"Андрей Дундуков, задержанный 21 марта и находящийся в СИЗО-1, останется под стражей еще на четыре месяца, Владимир Фёдоров, задержанный 29 марта и находящийся в СИЗО КГБ, - на два месяца", - говорится в сообщении на сайте центра.

По информации правозащитников, также на два месяца продлен срок содержания под стражей Сергея Стрибульского.

"Друзья Александра Евдахо, который был задержан 21 марта и находится в СИЗО-1, опубликовали отрывок из его письма, в котором он сообщает, что 20 мая был ознакомлен с бумагами о продлении срока содержания под стражей до 27 июля", - добавили в правозащитном центре.

По информации, которой располагает ПЦ "Весна", на сегодня лишь один из 16-ти содержащихся под стражей фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков, активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич, не проходит по делу, возбужденному по статье 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования).

Как сообщалось, КГБ Белоруссии 23 марта задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.

Министр иностранных дел Владимир Макей сообщал, что информацию о ходе расследования так называемого дела "Белого легиона" Минск передала Евросоюзу.