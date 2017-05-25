MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья

Государственное агентство по жилищному строительству при президенте Азербайджана (MIDA) с 30 мая 2017 года начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья.

«Регистрация обращений граждан для получения льготного жилья начнется с 30 мая 2017 года»,- говорится в сообщении Госагентства.

В информации отмечается, что для предъявления обращения за получением льготного жилья гражданам будет необходимо использовать электронную подпись - «ASAN Imza», которые можно получить, обратившись в центры "Службы ASAN" или информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«Граждане, имеющие право на получение квартир смогут получить подробную информацию о необходимых процедурах и представить документы в центрах «Службы ASAN» №1, №2, №3 (Баку), а также в городе Сумгайыте»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде