MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья

Государственное агентство по жилищному строительству при президенте Азербайджана (MIDA) с 30 мая 2017 года начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья.
«Регистрация обращений граждан для получения льготного жилья начнется с 30 мая 2017 года»,- говорится в сообщении Госагентства.
В информации отмечается, что для предъявления обращения за получением льготного жилья гражданам будет необходимо использовать электронную подпись - «ASAN Imza», которые можно получить, обратившись в центры "Службы ASAN" или информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий.
«Граждане, имеющие право на получение квартир смогут получить подробную информацию о необходимых процедурах и представить документы в центрах «Службы ASAN» №1, №2, №3 (Баку), а также в городе Сумгайыте»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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