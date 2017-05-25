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Социум 25.05.2017 12:59

MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья

Государственное агентство по жилищному строительству при президенте Азербайджана (MIDA) с 30 мая 2017 года начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья.

«Регистрация обращений граждан для получения льготного жилья начнется с 30 мая 2017 года»,- говорится в сообщении Госагентства.

В информации отмечается, что для предъявления обращения за получением льготного жилья гражданам будет необходимо использовать электронную подпись - «ASAN Imza», которые можно получить, обратившись в центры "Службы ASAN" или информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«Граждане, имеющие право на получение квартир смогут получить подробную информацию о необходимых процедурах и представить документы в центрах «Службы ASAN» №1, №2, №3 (Баку), а также в городе Сумгайыте»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: MIDA, ГРАЖДАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]