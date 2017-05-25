Президент Индонезии призвал жителей страны соблюдать спокойствие после теракта в Джакарте

Президент Индонезии Джоко Видодо попросил граждан страны не поддаваться панике после двойного теракта в столице страны Джакарте, который произошел накануне, сообщают в четверг западные СМИ.
"Мы должны продолжать сохранять спокойствие и хладнокровие, потому что (...) мы, мусульмане, готовимся к месяцу Рамадан", - говорится в заявлении президента Индонезии.
Два взрыва прогремели в Джакарте накануне. По меньшей мере, три сотрудника полиции погибли, а еще десять человек получили ранения.
По информации местной полиции, взрывы были осуществлены террористами-смертниками вблизи автобусной остановки. Террористы подорвались с разницей примерно в пять минут. Полиция ведет расследование.
СМИ отмечают, что этот теракт стал самым крупным в Индонезии с января 2016 года.
Индонезия является самой многонаселенной мусульманской страной в мире, и местные власти опасаются роста радикализма под влиянием группировки "Исламское государство" , добавляют СМИ.
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