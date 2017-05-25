Власти Азербайджана ожидают роста экономики в кратко- и среднесрочный период – замминистра финансов

Правительство Азербайджана прогнозирует рост экономики страны в ближайшие годы, заявил замминистра финансов Азер Байрамов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в четверг.
«Оживление в экономике развитых стран и на мировых рынках, начавшееся с конца 2016 года, постепенное повышение цен на нефть, позитивные ожидания глобальных организаций по росту мировой экономики, а также реформы, проводимые в Азербайджане, дают основание прогнозировать рост экономики страны в кратко- и среднесрочный период», - сказал А.Байрамов.
По его словам, в 2016 году Азербайджану удалось, наряду с бюджетной консолидацией, обеспечить необходимое финансирование расходов на социальные обязательства, оборону и обслуживание госдолга, а также оказать помощь некоторым государственным предприятиям урегулировать кредиторскую задолженность.
«В 2016 году спад инвестиций в развивающихся странах, падение цен на нефть и другое сырье, политические процессы в Европе и США привели к росту неопределенности на глобальных финансовых рынках. В результате в 2016 году продолжилось снижение темпов роста торговли и экономике в мире. В целом, темпы роста мировой экономики в 2016 году сократились на 0,3 процентного пункта и составили 3,1%. Эти процессы повлияли и на экономику Азербайджана», - добавил А.Байрамов.
В 2016 году рецессия в Азербайджане составила 3,8%.
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А.Ахундов
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