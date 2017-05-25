Нефтедобывающие страны "с большой вероятностью" договорятся о продлении соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев в ходе проходящей в Вене встречи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

По его словам, более глубокое сокращение добычи обсуждалось, однако было отвергнуто, несмотря на то, что государства ОПЕК проявили гибкость в этом вопросе.

Тем не менее, он отметил, что продление соглашения более чем на 9 месяцев возможно.

"Дальнейшие действия", включая продление соглашения, в будущем могут быть предприняты в случае необходимости, цитирует Х.аль-Фалиха газета Financial Times.

"Мы будем приспосабливаться к условиям, которые будут складываться", отметил он.

Следующая встреча ОПЕК пройдет в конце ноября-начале декабря, заявил Х.аль-Фатих.

"В ноябре или декабре у нас будет очередная конференция (ОПЕК - ИФ), и мы решим, что будем делать с первым кварталом 2018г. Но текущий план - следовать сокращению на 9 месяцев и мониторить ситуацию", - передает слова Х.аль-Фалиха корреспондент "Интерфакса".

Отвечая на вопрос, собирается ли ОПЕК продлить соглашение на 9 месяцев или на 6 месяцев с возможностью продления еще на 3 месяца, Х.аль-Фалих сказал: "Нет, это на 9 месяцев".

Саудовский министр полагает, что сокращение глобальных запасов нефти ускорится в третьем квартале текущего года. В первом квартале 2018 года мировые запасы нефти уменьшатся до среднего уровня за 5 лет, прогнозирует он.

"Все моделирование, технический анализ экспертов комитета ОПЕК и не-ОПЕК показали, что в первом квартале 2018 года мы достигнем среднего пятилетнего уровня запасов. Возможно, что мы достигнем баланса раньше. Слишком много вариантов, и мы будем учитывать разные обстоятельства", - отметил он.

Планируемый уровень сокращений будет "более чем достаточным" на данный момент, заявил Х.аль-Фатих.

Он отметил, что рост добычи сланцевой нефти в США не "подорвет" усилия других нефтедобывающих стран по сокращению избытка сырья на рынке.

Саудовский министр также отметил, что ОПЕК пока не готовит стратегию отказа от соглашения об ограничении добычи, сообщило агентство Bloomberg.