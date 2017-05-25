Глава ИВ прифронтового района Азербайджана сообщил представителям ОБСЕ о систематическом нарушении Арменией режима прекращения огня в Карабахе

Глава Исполнительной власти Тертерского района Азербайджана Мустагим Мамедов проинформировал полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика и Мартина Шустера о систематическом нарушении Арменией режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.
«Подразделения вооруженных сил Армении систематически нарушают режим прекращения огня, что наносит ущерб повседневной деятельности района, административным и жилым зданиям, зерновым полям, посевным участкам, крупнорогатому скоту, а также бытовым условиям населения. Фиксируются факты ранения и смерти среди мирного населения»,- сказал М.Мамедов в ходе встречи.
Глава ИВ особо отметил, что после проведенного последнего мониторинга (5 мая) частое нарушение режима прекращения огня в селениях вдоль линии фронта ухудшило условия проживания местного населения.
М.Мамедов подчеркнул, что вследствие постоянного нарушения режима прекращения огня в селах Гусейнли, Газйан, Гапанлы, Гарабаглы, Гасангайа, Шыхарх, Чайлы и Борсунлу население не может вести свое хозяйство.
«Уборка урожая с посевных участков в селе Гапанлы проводится при помощи Международного комитета красного креста (МККК) и Организации Красный полумесяц. Наряду с этим, в силу нахождения под оккупацией водохранилищ Сарсанг и Мадагиз, армянская сторона намерено перекрывает приток воды в реку Тертер в весенний и летний период. В результате этого значительно понизилась производительность, сотни гектаров посевных участков выгорели от засухи», - подчеркнул он.
Он добавил, что, несмотря на систематическое проведение мониторинга представителями ОБСЕ, армянская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня сразу по завершению мониторингов.
Ф.Исазаде
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