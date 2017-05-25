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Карабахский конфликт 25.05.2017 13:43

Глава ИВ прифронтового района Азербайджана сообщил представителям ОБСЕ о систематическом нарушении Арменией режима прекращения огня в Карабахе

Глава Исполнительной власти Тертерского района Азербайджана Мустагим Мамедов проинформировал полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика и Мартина Шустера о систематическом нарушении Арменией режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

«Подразделения вооруженных сил Армении систематически нарушают режим прекращения огня, что наносит ущерб повседневной деятельности района, административным и жилым зданиям, зерновым полям, посевным участкам, крупнорогатому скоту, а также бытовым условиям населения. Фиксируются факты ранения и смерти среди мирного населения»,- сказал М.Мамедов в ходе встречи.

Глава ИВ особо отметил, что после проведенного последнего мониторинга (5 мая) частое нарушение режима прекращения огня в селениях вдоль линии фронта ухудшило условия проживания местного населения.

М.Мамедов подчеркнул, что вследствие постоянного нарушения режима прекращения огня в селах Гусейнли, Газйан, Гапанлы, Гарабаглы, Гасангайа, Шыхарх, Чайлы и Борсунлу население не может вести свое хозяйство.

«Уборка урожая с посевных участков в селе Гапанлы проводится при помощи Международного комитета красного креста (МККК) и Организации Красный полумесяц. Наряду с этим, в силу нахождения под оккупацией водохранилищ Сарсанг и Мадагиз, армянская сторона намерено перекрывает приток воды в реку Тертер в весенний и летний период. В результате этого значительно понизилась производительность, сотни гектаров посевных участков выгорели от засухи», - подчеркнул он.

Он добавил, что, несмотря на систематическое проведение мониторинга представителями ОБСЕ, армянская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня сразу по завершению мониторингов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРОНТ, ОБСЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]