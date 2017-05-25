Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев

Члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

"ОПЕК согласился продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев, начиная с июля", - сказал он.

При этом Bloomberg уточняет, что заседание ОПЕК еще продолжается.