Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев

Члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.
"ОПЕК согласился продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев, начиная с июля", - сказал он.
При этом Bloomberg уточняет, что заседание ОПЕК еще продолжается.
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