Туск призвал мир к консолидации вокруг основных западных ценностей и принципов

Единение вокруг основных западных ценностей должно стать главной задачей современности, считает председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Наша дружба и сотрудничество имеют глубокое значение. Наша самая большая задача сегодня заключается в единении всего свободного мира вокруг ценностей, не только вокруг интересов. Ценности и принципы - это первое, что должно быть общим у Европы и Америки", - сказал он, упомянув среди основных западных ценностей свободу, права человека и уважение к человеческому достоинству.
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