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Дальнее зарубежье 25.05.2017 15:05

Туск призвал мир к консолидации вокруг основных западных ценностей и принципов

Единение вокруг основных западных ценностей должно стать главной задачей современности, считает председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Наша дружба и сотрудничество имеют глубокое значение. Наша самая большая задача сегодня заключается в единении всего свободного мира вокруг ценностей, не только вокруг интересов. Ценности и принципы - это первое, что должно быть общим у Европы и Америки", - сказал он, упомянув среди основных западных ценностей свободу, права человека и уважение к человеческому достоинству.

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Тэги: ЕС, ЗАПАД, ЦЕННОСТИ, КОНСОЛИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]