Отношение ЕС и США к России не всегда совпадает - Туск

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что помимо позиции по вооруженному конфликту в Донбассе, у руководства ЕС и США разное отношение к России.

"Я не уверен на 100%, что мы имеем общую позицию, общее мнение по России, хотя, когда речь идет о конфликте на Украине, мы придерживаемся общей линии", - сказал он в четверг после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча прошла в Брюсселе в рамках саммита НАТО.