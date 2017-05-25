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Дальнее зарубежье 25.05.2017 15:17

Отношение ЕС и США к России не всегда совпадает - Туск

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что помимо позиции по вооруженному конфликту в Донбассе, у руководства ЕС и США разное отношение к России.

"Я не уверен на 100%, что мы имеем общую позицию, общее мнение по России, хотя, когда речь идет о конфликте на Украине, мы придерживаемся общей линии", - сказал он в четверг после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча прошла в Брюсселе в рамках саммита НАТО.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]