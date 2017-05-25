Британские партии возобновляют предвыборные кампании, приостановленные в связи с терактом в Манчестере

Политические партии Великобритании возобновляют избирательные кампании в преддверии парламентских выборов, сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Кампании приостановили на три дня в связи с террористической атакой в Манчестере.
В четверг руководство Консервативной, Лейбористской, и Шотландской национальной партий намерено возобновить подготовку к парламентским выборам на местном уровне, а в пятницу - в масштабах всей страны.
Кроме этого, лидер правоконсервативной партии UKIP Пол Наттолл в четверг намерен огласить партийный манифест.
"Мы решили, что лучшим способом показать этим людям (террористам - ИФ), что мы не сломлены, что они не победят - это вернуться назад к работе", - заявил он в интервью Би-би-си.
Ранее лидеры британских партий сообщили о приостановке избирательных кампаний и выразили соболезнования пострадавшим и близким жертв теракта. Британские СМИ отмечали, что последние события в Манчестере, вероятно, повлияют на результаты парламентских выборов, которые запланированы на 8 июня.
Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.
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