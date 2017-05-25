Рецессия в Азербайджане в 2016г составила 3,1% - Счетная палата

Рецессия в Азербайджане в 2016 году по уточненным данным составила 3,1%, отмечается в материалах Счетной палаты по исполнению госбюджета за прошлый год.
Ранее Госкомстат заявлял о рецессии по итогам 2016 года на уровне 3,8%.
Согласно материалам палаты, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", номинальный объем ВВП за 2016 год составил 60 млрд 393,6 млн манатов.
По данным палаты, спад ненефтяного ВВП за отчетный год составил 4,5% (первоначально Госкомстат спад оценивал в 5,4% - ИФ). Удельный вес ненефтяного ВВП составил 65,9% против 66,6% по итогам 2015 года.
Нефтяной сектор по итогам 2016 года продемонстрировал нулевой рост (совпадает с первоначальными оценками Госкомстата).
Правительство Азербайджана по итогам 2016 года прогнозировало рецессию на уровне 2,8%.
В 2015 году ВВП Азербайджана вырос на 1,1%.
А.Азизов
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