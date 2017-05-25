Госбюджет Азербайджана за 2016г исполнен с дефицитом в 0,4% ВВП - замминистра финансов

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал рассмотреть на пленарном заседании Милли Меджлиса законопроект об исполнении госбюджета 2016 года.

Законопроект на заседании представил замминистра финансов Азер Байрамов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«Доходы госбюджета в 2016 году были исполнены уровне 17 млрд 505,7 млн манатов или на 104,1% от прогноза. Удельный вес доходов госбюджета в ВВП остается высоким. В 2016 году этот показатель составил 29%», - сказал А.Байрамов.

Доходы госбюджета по сравнению с 2015 годом выросли на менее, чем 1%, или на 7 млн 714,8 тыс. манатов.

«В 2016 году поступления в госбюджет от ненефтяного сектора составили 8 млрд 280,6 млн манатов, плановое задание исполнено на 109%. Их доля в общих доходах госбюджета составила 47,3%, что по сравнению с 2015 годом больше на 5,7 процентных пунктов. Рост этих доходов по сравнению с 2015 годом составил 1 млрд 2 млн 528,9 тыс. манатов или 13,8%», - отметил А.Байрамов.

Расходы госбюджета были исполнены на уровне 17 млрд 751,3 млн манатов или на 96% от прогноза, что на 33,2 млн манатов или 0,2% ниже, чем в 2015 году. Удельный вес расходов госбюджета в ВВП в 2016 году составил 29,4%.

«Дефицит госбюджета Азербайджана в 2016 году составил 245 млн 604,1 тыс. манатов, что ниже утвержденного прогноза в 1 млрд 673 млн манатов. Фактический дефицит бюджета в 2016 году составил 0,4% ВВП, что на 2,5 процентных пункта ниже прогноза. Дефицит покрывался, в основном, за счет доходов от приватизации, зарубежных грантов и других источников», - подчеркнул замминистра.

Парламент Азербайджана обсудит закон об исполнении госбюджета за 2016 год на пленарном заседании 31 мая.

А.Ахундов