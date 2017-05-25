Экваториальная Гвинея вступила в ОПЕК

Экваториальная Гвинея вступила в ряды ОПЕК, передает корреспондент с очередной конференции картеля.

Таким образом, Экваториальная Гвинея стала 15-м членом ОПЕК (включая Индонезию, которая в ходе последней конференции в ноябре 2016 года приостановила свое членство).

Экваториальная Гвинея добывает порядка 280 тыс. баррелей в сутки, в то врем как добыча всеми странами ОПЕК в апреле составила 31,7 млн б/с.

Экваториальная Гвинея участвует в соглашении о сокращении добычи нефти как страна, не входящая в ОПЕК. Ее квота в сокращении - 12 тыс. баррелей в сутки.