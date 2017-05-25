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Дальнее зарубежье 25.05.2017 15:17

Елизавета II навещает пострадавших в результате теракта в Манчестере

Королева Великобритании Елизавета II отправилась с визитом в детскую больницу, в которой оказывается помощь пострадавшим в результате теракта в Манчестере, сообщил в четверг британский телеканал "Скай-ньюс".

В Королевской детской больнице Манчестера, которую посещает королева, проходят лечение 12 детей младше 16 лет, пострадавших во время теракта. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Ожидается, что в ходе визита Елизавета II пообщается с пострадавшими, а также с персоналом больницы.

В минувший вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также навестила пострадавших.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ, КОРОЛЕВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]