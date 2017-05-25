ЕС будет настаивать на стресс-тестах БелАЭС, не считает нужным запрещать импорт электроэнергии - зампред ЕК

Брюссель отдает предпочтение обеспечению безопасности строящейся Белорусской АЭС, а не эмбарго электроэнергии, которая будет производиться на этой станции, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе.

"Конечно, если будем говорить о том, чтобы не впускать электроэнергию внутри ЕС, то это невозможно, поскольку мы являемся партнерами и союзниками. Если говорить о конкретном случае (БелАЭС - BNS), то мы хотим сконцентрироваться на соблюдении всех международных и высших стандартов безопасности. Они должны быть реализованы в совершенно ясной форме - это означает, что должны быть проведены соответствующие требованиям ЕС стресс-тесты, которые были бы подтверждены и проверены группой европейских регуляторов", - заявил М.Шефчович.

Однако он отметил, что если Литва все же решит запретить импорт электроэнергии с БелАЭС, то нужное будет проверить, соответствует ли это правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Если ситуация сложится так, что Литва сочтет это необходимым, то нужно будет оценить это в соответствующий момент, как это согласуется, например, со стандартами ВТО и в какой форме это будет предложено. Сейчас трудно сказать, и поэтому нашим основным приоритетом является концентрация на высших стандартах безопасности, защиты и охраны природы", - сказал М.Шефчович.

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас после встречи с М.Шефчовичем выразили убеждение в том, что стремление Литвы запретить импорт электроэнергии с БелАЭС связано с интересами национальной безопасности и не будет противоречить правилам ВТО.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Вильнюс является самым активным критиком строящейся БелАЭС и требует проведения испытаний надежности АЭС в неблагоприятных условиях ее работы (стресс-тестов) по методике ЕС. Белоруссия со своей стороны заявляет, что строительство станции безопасно, что она провела стресс-тесты.

Правительство Литвы в июне прошлого года одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в ряде других стран, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. В апреле этого года литовский парламент принял решение ограничить импорт электроэнергии с БелАЭС и прочих АЭС, которые литовская сторона считает небезопасными.