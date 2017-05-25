Лидеры США и Франции проводят встречу в Брюсселе

Американский лидер Дональд Трамп принял в четверг в посольстве США в Брюсселе президента Франции Эмманюэля Макрона.

Это будет их первая встреча, состоится рабочий обед.

Место этой встречи до последней минуты держалось в секрете, хотя ряд СМИ называли различные места в Брюсселе.

Э.Макрона встречала также первая леди США Мелания Трамп.

Руководители двух стран, согласно сообщениям СМИ, обсуждают предстоящий в этот же день в Брюсселе саммит НАТО и совещание группы G7 в Сицилии на высшем уровне. В повестке также Сирия, Украина, Северная Корея, экономические проблемы и Парижское соглашение по климату.

Через несколько часов оба лидера примут участие в открытии новой штаб-квартиры НАТО и рабочем ужине Североатлантического совета в верхах.