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Дальнее зарубежье 25.05.2017 17:20

Лидеры США и Франции проводят встречу в Брюсселе

Американский лидер Дональд Трамп принял в четверг в посольстве США в Брюсселе президента Франции Эмманюэля Макрона.

Это будет их первая встреча, состоится рабочий обед.

Место этой встречи до последней минуты держалось в секрете, хотя ряд СМИ называли различные места в Брюсселе.

Э.Макрона встречала также первая леди США Мелания Трамп.

Руководители двух стран, согласно сообщениям СМИ, обсуждают предстоящий в этот же день в Брюсселе саммит НАТО и совещание группы G7 в Сицилии на высшем уровне. В повестке также Сирия, Украина, Северная Корея, экономические проблемы и Парижское соглашение по климату.

Через несколько часов оба лидера примут участие в открытии новой штаб-квартиры НАТО и рабочем ужине Североатлантического совета в верхах.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ТРАМП, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]