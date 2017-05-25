Двое работников Тбилисской ГРЭС пострадали при взрыве

В одном из цехов Тбилисской ГРЭС в четверг произошел взрыв, в результате которого пострадали двое сотрудников.

В дирекции предприятия журналистам сообщили, что взрыв произошел из-за несоблюдения сотрудниками правил безопасности.

Пострадавшие двое сотрудников доставлены в больницу. Врачи заявляют, что они получили тяжелые ожоги.

По данному факту в МВД Грузии возбуждено уголовное дело.