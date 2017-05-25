Глава Европарламента назвал очень хорошими переговоры руководства ЕС с Трампом

Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал очень хорошей встречу в Брюсселе руководства Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом.

В обсуждении актуальных тем, длившемся около часа, со стороны ЕС участвовали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и А.Таяни.

По словам последнего, стороны успели обсудить и пришли к общим позициям по борьбе с терроризмом и террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

У Евросоюза и Соединенных Штатов общие позиции по Северной Корее. Найдены точки соприкосновения по общей экономической и торговой политике, в частности, в области торговли сырьем, сказал глава Европарламента, сообщает радиостанция "Дойче велле".

А.Таяни также отметил, что темы России и Украины с американским президентом подробно не обсуждались.

Состоялся обмен мнениями по проблемам Ближнего Востока, сказал он.