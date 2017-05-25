Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9133 RUR   0.0302 GBR   2.2098 TRY   0.4785

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 15° 23° 27 Май 17° 24° 28 Май 18° 26°

Дальнее зарубежье 25.05.2017 17:42

Глава Европарламента назвал очень хорошими переговоры руководства ЕС с Трампом

Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал очень хорошей встречу в Брюсселе руководства Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом.

В обсуждении актуальных тем, длившемся около часа, со стороны ЕС участвовали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и А.Таяни.

По словам последнего, стороны успели обсудить и пришли к общим позициям по борьбе с терроризмом и террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

У Евросоюза и Соединенных Штатов общие позиции по Северной Корее. Найдены точки соприкосновения по общей экономической и торговой политике, в частности, в области торговли сырьем, сказал глава Европарламента, сообщает радиостанция "Дойче велле".

А.Таяни также отметил, что темы России и Украины с американским президентом подробно не обсуждались.

Состоялся обмен мнениями по проблемам Ближнего Востока, сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ТРАМП, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Великобритания после Brexit не сможет рассчитывать на преимущества члена ЕС - Туск Европейский парламент рассмотрит итоги саммита ЕС по основным принципам Brexit В Брюсселе соболезнуют семьям жертвы перестрелки в Париже и выражают поддержку пострадавшим Европарламент проголосовал за безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС украинских граждан Председатель Европарламента осудил применение химического оружия в Сирии ЕС будет обсуждать будущие отношения с Великобританией только после урегулирования условий "развода" - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]