Глава Европарламента назвал очень хорошими переговоры руководства ЕС с Трампом

Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал очень хорошей встречу в Брюсселе руководства Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом.
В обсуждении актуальных тем, длившемся около часа, со стороны ЕС участвовали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и А.Таяни.
По словам последнего, стороны успели обсудить и пришли к общим позициям по борьбе с терроризмом и террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
У Евросоюза и Соединенных Штатов общие позиции по Северной Корее. Найдены точки соприкосновения по общей экономической и торговой политике, в частности, в области торговли сырьем, сказал глава Европарламента, сообщает радиостанция "Дойче велле".
А.Таяни также отметил, что темы России и Украины с американским президентом подробно не обсуждались.
Состоялся обмен мнениями по проблемам Ближнего Востока, сказал он.
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