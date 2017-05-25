Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму более 36 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал с начала 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 36,2 млн манатов, отмечает министерство экономики.
«С начала 2017 года за счет средств фонда профинансированы проекты 360 предпринимателей, реализация которых позволит открыть свыше 1 тыс. новых рабочих мест», - говорится в сообщении
Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям бакинских поселков льготных кредитов на общую сумму 377,6 млн манатов.
За счет эти средств фонда профинансировано 1,345 тыс. инвестиционных проектов.
НФПП в четверг организовал в Сабунчинском районе Баку мероприятие по господдержке предпринимательства.
"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 9,8 млн манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в бакинских поселках. Средства будут направлены на производство строительных материалов, на создание тепличных комплексов, производство кухонной и бытовой техники, развитие птицеводства и животноводства. За счет этих средств будет создано более 200 рабочих мест", - подчеркивается в сообщении.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой
Президент Алиев утвердил соглашение с Латвией о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне
На Каспии найдено тело, возможно, последнего из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья
В Великобритании начались продажи новой версии кнопочной Nokia 3310
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Армении оставил прежних министров обороны и иностранных дел
Основной претендент на пост директора ФБР снял свою кандидатуру - СМИ
Трамп призвал Макрона исполнять обязательства НАТО по расходам на оборону, говорили о необходимости победы над ИГ - Белый дом
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»