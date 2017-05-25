Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму более 36 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал с начала 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 36,2 млн манатов, отмечает министерство экономики.

«С начала 2017 года за счет средств фонда профинансированы проекты 360 предпринимателей, реализация которых позволит открыть свыше 1 тыс. новых рабочих мест», - говорится в сообщении

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям бакинских поселков льготных кредитов на общую сумму 377,6 млн манатов.

За счет эти средств фонда профинансировано 1,345 тыс. инвестиционных проектов.

НФПП в четверг организовал в Сабунчинском районе Баку мероприятие по господдержке предпринимательства.

"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 9,8 млн манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в бакинских поселках. Средства будут направлены на производство строительных материалов, на создание тепличных комплексов, производство кухонной и бытовой техники, развитие птицеводства и животноводства. За счет этих средств будет создано более 200 рабочих мест", - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова