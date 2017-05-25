Иракские военные планируют освободить Мосул до конца мая

Последний крупный оплот террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) в Ираке город Мосул может быть полностью освобожден до конца мая, прогнозирует иракское военное командование.
По его данным, иракские силы безопасности сейчас контролируют 90% территории западного Мосула. В руках террористов остаются только два района за переделами Старого города, битва за который ведется уже несколько месяцев, сообщают в четверг иракские СМИ.
Наступление на Мосул иракские силы безопасности при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции начали в октябре прошлого года. К январю была полностью очищена от ИГИЛ восточная часть города. В феврале началась операция по зачистке западных кварталов.
Курдский спутниковый телеканал "Рудау" сообщил в четверг, что иракские военные полностью окружили Старый город, где, по оценкам силовиков, остались порядка 200 боевиков, которые оказывают ожесточенное сопротивление.
В Старом городе расположена соборная мечеть Ан-Нури, имеющая символическое значение для террористов. Именно в этой мечети, построенной свыше 800 лет назад, лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат" террористической группировки в Ираке.
Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой
Президент Алиев утвердил соглашение с Латвией о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне
Fitch ожидает среднегодовую цену Brent в 2017г. около $50-55 за баррель после решений ОПЕК+
Азербайджан присоединился к соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев - глава Минэнерго
Все квоты участников соглашения ОПЕК+ остаются на прежнем уровне - министр энергетики Азербайджана
На Каспии найдено тело, возможно, последнего из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья
В Великобритании начались продажи новой версии кнопочной Nokia 3310
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»