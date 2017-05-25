Иракские военные планируют освободить Мосул до конца мая

Последний крупный оплот террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) в Ираке город Мосул может быть полностью освобожден до конца мая, прогнозирует иракское военное командование.

По его данным, иракские силы безопасности сейчас контролируют 90% территории западного Мосула. В руках террористов остаются только два района за переделами Старого города, битва за который ведется уже несколько месяцев, сообщают в четверг иракские СМИ.

Наступление на Мосул иракские силы безопасности при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции начали в октябре прошлого года. К январю была полностью очищена от ИГИЛ восточная часть города. В феврале началась операция по зачистке западных кварталов.

Курдский спутниковый телеканал "Рудау" сообщил в четверг, что иракские военные полностью окружили Старый город, где, по оценкам силовиков, остались порядка 200 боевиков, которые оказывают ожесточенное сопротивление.

В Старом городе расположена соборная мечеть Ан-Нури, имеющая символическое значение для террористов. Именно в этой мечети, построенной свыше 800 лет назад, лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат" террористической группировки в Ираке.