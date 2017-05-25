Президент Алиев в июне посетит с визитом Польшу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне посетит Польшу с официальным визитом.

"Господин президент, я жду Вашего официального визита в июне в Польшу", отмечается в поздравлении польского президента Анджея Дуды в адрес Ильхама Алиева по случаю Дню Республики, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Польский президент выразил уверенность, что данный визит послужит укреплению двустороннего диалога на высшем уровне, особенно сотрудничества в сферах экономики и культуры.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

А.Азизов