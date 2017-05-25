Армения занимается шантажом международных организаций – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о создании препятствий мониторинговой группе ОБСЕ по выходу на передовую линию для мониторинга в зоне карабахского конфликта.
«Международная миссия официально подтвердила, что мониторинг ОБСЕ, проведенный 25 мая на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя организации, прошел без эксцессов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что армянская сторона также распространила информации о проведении мониторинга в соответствии с графиком, «но отметила, что азербайджанская сторона якобы не вывела миссию ОБСЕ на передовую линию фронта».
«Еще раз напоминаем, что согласно механизму проведения мониторинга, международные наблюдатели сначала выходят на радиосвязь, а потом создают визуальный контакт и сами определяют детали, когда и в какой точке выйти на контакт»,- заявили в оборонном ведомстве.
«Если одна из конфликтующих сторон создаст какие-либо проблемы проведению мониторинга, информацию об этом распространят, в первую очередь, сами наблюдатели», - добавили в министерстве.
В Минобороны отметили, что систематическое распространение Арменией подобного рода информаций преследует цель "дискредитации деятельности международных организаций и шантажа".
Ф.Исазаде
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