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Карабахский конфликт 25.05.2017 17:05

Армения занимается шантажом международных организаций – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о создании препятствий мониторинговой группе ОБСЕ по выходу на передовую линию для мониторинга в зоне карабахского конфликта.

«Международная миссия официально подтвердила, что мониторинг ОБСЕ, проведенный 25 мая на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя организации, прошел без эксцессов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что армянская сторона также распространила информации о проведении мониторинга в соответствии с графиком, «но отметила, что азербайджанская сторона якобы не вывела миссию ОБСЕ на передовую линию фронта».

«Еще раз напоминаем, что согласно механизму проведения мониторинга, международные наблюдатели сначала выходят на радиосвязь, а потом создают визуальный контакт и сами определяют детали, когда и в какой точке выйти на контакт»,- заявили в оборонном ведомстве.

«Если одна из конфликтующих сторон создаст какие-либо проблемы проведению мониторинга, информацию об этом распространят, в первую очередь, сами наблюдатели», - добавили в министерстве.

В Минобороны отметили, что систематическое распространение Арменией подобного рода информаций преследует цель "дискредитации деятельности международных организаций и шантажа".

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБСЕ, МОНИТОРИНГ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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