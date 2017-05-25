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Дальнее зарубежье 25.05.2017 18:18

В НАТО на саммит организации собираются защитники фундаментальных ценностей свободного мира - бельгийский премьер

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по прибытии в четверг в новую штаб-квартиру НАТО на саммит альянса выразил надежду, что предстоящая встреча глав государств и правительств организации будет полезной для защиты основополагающих ценностей.

"Это важный момент для Бельгии, это важный момент для НАТО, повод собраться вместе главам государств и правительств, которые хотят защищать ценности свободного мира, свободу, правовое государство, демократию - все эти фундаментальные ценности, - защищать мир и безопасность", - заявил Ш.Мишель представителям СМИ.

Участники натовской встречи в верхах съезжаются на церемонию открытия новой штаб-квартиры НАТО, после которой проведут мини-саммит в форме рабочего ужина, посвященный по преимуществу вопросам борьбы против терроризма и распределению финансовой нагрузки стран-союзниц в расходах на оборону.

Около 17:00 местного времени (18:00 мск) ожидается церемония передачи Бельгией новой штаб-квартиры, которую она построила, Организации Североатлантического договора. Бельгийский премьер Ш.Мишель вручит ключи от нового дома НАТО генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.

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Тэги: НАТО, БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]