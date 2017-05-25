В НАТО на саммит организации собираются защитники фундаментальных ценностей свободного мира - бельгийский премьер

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по прибытии в четверг в новую штаб-квартиру НАТО на саммит альянса выразил надежду, что предстоящая встреча глав государств и правительств организации будет полезной для защиты основополагающих ценностей.
"Это важный момент для Бельгии, это важный момент для НАТО, повод собраться вместе главам государств и правительств, которые хотят защищать ценности свободного мира, свободу, правовое государство, демократию - все эти фундаментальные ценности, - защищать мир и безопасность", - заявил Ш.Мишель представителям СМИ.
Участники натовской встречи в верхах съезжаются на церемонию открытия новой штаб-квартиры НАТО, после которой проведут мини-саммит в форме рабочего ужина, посвященный по преимуществу вопросам борьбы против терроризма и распределению финансовой нагрузки стран-союзниц в расходах на оборону.
Около 17:00 местного времени (18:00 мск) ожидается церемония передачи Бельгией новой штаб-квартиры, которую она построила, Организации Североатлантического договора. Бельгийский премьер Ш.Мишель вручит ключи от нового дома НАТО генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.
Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой
Президент Алиев утвердил соглашение с Латвией о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне
Fitch ожидает среднегодовую цену Brent в 2017г. около $50-55 за баррель после решений ОПЕК+
Азербайджан присоединился к соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев - глава Минэнерго
Все квоты участников соглашения ОПЕК+ остаются на прежнем уровне - министр энергетики Азербайджана
На Каспии найдено тело, возможно, последнего из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья
В Великобритании начались продажи новой версии кнопочной Nokia 3310
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»