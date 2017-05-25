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Дальнее зарубежье 25.05.2017 18:33

Вашингтон обещает Маниле помощь в борьбе с террором

США осуждают совершенные террористами атаки на юге Филиппин и намерены оказать поддержку Филиппинам в борьбе с терроризмом.

"США продолжат оказывать Филиппинам поддержку и помощь в борьбе с терроризмом", - отмечается в заявлении Белого дома, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, "США осуждают недавние акты насилия, совершенные связанной с ИГИЛ террористической группировкой на юге Филиппин".

В заявлении подчеркивается, что США являются союзниками Филиппин и "продолжат работать вместе с Филиппинами, чтобы противостоять общим угрозам миру и безопасности наших стран".

Армия Филиппин проводит операцию в городе Марави на острове Минданао против местных боевиков, присягнувших на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и ранее попытавшихся захватить этот город, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По данным АП, в результате боев погибли не менее 21 человека.

Тысячи мирных жителей бежали из захваченного города, население которого составляет около 200 тыс. человек.

Армия задействовала в операции танки и вертолеты. Однако контртеррористическая операция осложняется использованием террористами местных жителей в качестве "живого щита".

АП отмечает, что бои вспыхнули после того, как военные попытались захватить Иснилона Хапилона - одного из лидеров местного террористического подполья. Администрация США, в частности, назначила за его голову награду в $5 млн.

Однако ситуация вышла из-под контроля после того, как террористы сумели вызвать подмогу.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао, на котором проходит антитеррористическая операция. Он также заявил, что в случае распространения террористической угрозы военное положение может быть введено на территории всей страны.

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Тэги: США, ФИЛИППИНЫ, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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