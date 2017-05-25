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Внешняя политика 25.05.2017 17:16

Путин в поздравлении Алиеву: убежден в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних связей

Президент РФ Владимир Путин доволен уровнем стратегического партнерства с Азербайджаном, убежден в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнерских связей.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Общеизвестны достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - отмечается в тексте поздравления В.Путина азербайджанскому коллеге И.Алиеву.

Глава РФ подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства.

"Налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. Это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - подчеркнул российский лидер, текст поздравления которого опубликован на сайте президента Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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