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СНГ 25.05.2017 18:46

Житель Дагестана получил семь лет колонии за обучение в лагере игиловцев

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к семи годам колонии строгого режима за прохождение обучения в лагере боевиков, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"В судебном заседании установлено, что в 2015 году осужденный выехал за пределы России и в другой стране проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности. Затем в 2016 году, используя поддельный паспорт, он пытался вновь выехать из страны, но его задержали сотрудники спецслужб", - сказал собеседник агентства.

Дело в отношении обвиняемого рассматривалось по ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч.3 ст.30 ч. 1 ст.322 (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ) и ч.3 ст.327 (использование поддельных документов) УК РФ.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что осужденный обучался в лагере ИГИЛ.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]