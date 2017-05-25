Житель Дагестана получил семь лет колонии за обучение в лагере игиловцев

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к семи годам колонии строгого режима за прохождение обучения в лагере боевиков, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"В судебном заседании установлено, что в 2015 году осужденный выехал за пределы России и в другой стране проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности. Затем в 2016 году, используя поддельный паспорт, он пытался вновь выехать из страны, но его задержали сотрудники спецслужб", - сказал собеседник агентства.
Дело в отношении обвиняемого рассматривалось по ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч.3 ст.30 ч. 1 ст.322 (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ) и ч.3 ст.327 (использование поддельных документов) УК РФ.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что осужденный обучался в лагере ИГИЛ.
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