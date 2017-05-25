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Дальнее зарубежье 25.05.2017 19:04

С МКС запустили девять малых спутников

Астронавты на Международной космической станции (МКС) в четверг запустили девять малых спутников, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Запущено девять малых спутников, старт которых был отложен в начале недели", - сказал собеседник агентства.

В пятницу, как ожидается, будут запущены еще восемь малых спутников.

Спутники запускаются по командам с Земли. Предварительно астронавты на МКС устанавливают контейнеры со спутниками, затем платформа с контейнерами выносится через шлюзовую камеру и при помощи японского дистанционного манипулятора переведется в положение для запуска спутников.

Запуск малых спутников с борта МКС ранее был запланирован на 22 мая, но был отложен из-за проблем с внешним компьютером на американском сегменте станцию.

"Вечером в субботу вышел из строя один из двух компьютеров снаружи американского сегмента МКС - "MDM-1" на секции "S0". В этой связи график работ будет сдвинут. В том числе отложен запуск с помощью японского манипулятора и американской пусковой системы 20-25 малых спутников, запланированный на 23-25 мая", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что астронавты летом этого года могут запустить с борта МКС еще порядка 20 малых спутников. На минувшей недели с борта МКС было запущено 17 таких спутников.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, США, СПУТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]