Планы НАТО вступить в западную коалицию против ИГИЛ носят символический характер - Косачев

Планы НАТО вступить в западную антитеррористическую коалицию носят скорее символический характер и отчасти объясняются стремлением Вашингтона вовлечь как можно больше союзников в трудный ближневосточный узел, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Уже ясно, что участие НАТО в конкретных действиях будет ограниченным, если не сказать - символическим. Поэтому говорить о каком-то серьезном противостоянии, либо, наоборот, взаимодействии Брюсселя с Россией и ее союзниками на местах, скорее всего, не придется", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на сегодняшней встрече лидеров стран-членов альянса будет объявлено о присоединении НАТО к антитеррористической коалиции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), не создает "никакой "прибавочной стоимости" к нынешней ситуации".

"Ведь отдельные члены НАТО и так в той или иной степени задействованы в действиях против боевиков ИГИЛ. А то, что непосредственно НАТО не собирается принимать участия в каких бы то ни было боевых действиях, глава блока подчеркнул особо", - сказал сенатор.

По мнению К.Косачева, в этой ситуации имеют место три фактора, и, в частности, стремление президента США Дональда Трампа "вовлечь как можно больше союзников в трудный ближневосточный узел".

"На днях говорили об "арабской НАТО", а теперь подключают и сам "прототип". При этом, ключевое для Вашингтона: делить ответственность и расходы", - сказал сенатор.

Кроме того, полагает К.Косачев, "есть задача обозначить (а лучше узаконить) присутствие НАТО в регионе, в котором происходят самые важные события планеты". В противном случае, считает сенатор, роль альянса "сведется к очень дорогому обслуживанию реликтовых фобий восточноевропейцев в отношении России".

"В-третьих, вопрос, опять же, в том, против кого там НАТО собирается действовать. Ведь для арабской, номинально антитеррористической, коалиции главного врага устами Трампа уже назвали: Иран. Если для НАТО враг будет тем же, то, разумеется, ничего хорошего из всей этой затеи не выйдет", - отметил сенатор.

Вместе с тем, он полагает, что озвученные параллельно планы создать в брюссельской штаб-квартире новый разведывательно-контртеррористический центр "могут оказаться интересной возможностью для потенциальной координации общих усилий, в которой есть настоятельная потребность".

"Думаю, теракт в Манчестере лишний раз это подтвердил. Просто натовцам пора заканчивать свои нелепые игры в санкции, которые затронули и важнейшее антитеррористическое сотрудничество с Россией, и браться, наконец, за реальные угрозы", - сказал К.Косачев.