ОПЕК предлагает не-ОПЕК сохранить общее сокращение нефтедобычи на 1,8 млн б/с

ОПЕК предлагает странам, не входящим в картель, сохранить общий текущий уровень сокращения добычи нефти в 1,8 млн б/с на 9 месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

В штаб-квартире ОПЕК в Вене начинается совместное заседание ОПЕК и не-ОПЕК.