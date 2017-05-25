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Происшествия 25.05.2017 18:02

На Каспии найдено тело, возможно, последнего из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников

Штаб поисково-спасательных работ, занимающийся поиском азербайджанских нефтяников, пропавших без вести в море 15 декабря 2016 года, в море обнаружил тело неизвестного лица, отмечается в сообщении штаба.

"В настоящее время устанавливается принадлежность тела, обнаруженного в результате поисковых работ, одному из нефтяников, пропавших в море в декабре 2016 года из-за обрушения части эстакады на Пункте сбора нефти №3 месторождения Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный", - отмечается в информации.

После подтверждения личности обнаруженного лица будет предоставлена подробная информация.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный. Тела девяти уже обнаружены, в настоящее время без вести пропавшим числится один человек.

А.Азизов

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Тэги: КАСПИЙ, ТЕЛО, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]