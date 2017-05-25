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Внутренняя политика 25.05.2017 18:05

Президент Азербайджана наградил главу ГТК орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» (Слава) главу Государственного таможенного комитета Айдына Алиева, сообщает сайт главы государства.

А.Алиев удостоен награды "за заслуги в развитии таможенного дела".

Кроме этого, И.Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении орденом «Шохрат» Аббасали Новрузова "за продолжительную плодотворную работу в спецслужбах".

А.Новрузов проработал 57 лет в пограничных войсках и дослужился до звания генерал-майора, был главным советником командующего погранвойсками.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]