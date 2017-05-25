Президент Азербайджана наградил главу ГТК орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» (Слава) главу Государственного таможенного комитета Айдына Алиева, сообщает сайт главы государства.

А.Алиев удостоен награды "за заслуги в развитии таможенного дела".

Кроме этого, И.Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении орденом «Шохрат» Аббасали Новрузова "за продолжительную плодотворную работу в спецслужбах".

А.Новрузов проработал 57 лет в пограничных войсках и дослужился до звания генерал-майора, был главным советником командующего погранвойсками.

Ф.Исазаде