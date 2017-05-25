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Транспорт и связь 25.05.2017 18:14

AZAL и «Вертолеты России» подписали план на 2017г для создания в Баку сервисного центра по техобслуживанию вертолетов

Азербайджан и Россия подписали План основных мероприятий на 2017 год по созданию в Баку сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов, отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

"В рамках 10-й Международной выставки HeliRussia-2017 в Москве был проведен очередной раунд переговоров по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов. В переговорах приняли участие президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров, гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, президент «Silk Way Holding» Заур Ахундов и гендиректор Silk Way Helicopter Services Азер Султанов", - отмечается в сообщении.

В рамках выполнения решений шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и РФ стороны подтвердили взаимную заинтересованность при реализации проекта по открытию в Баку сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту гражданских и военных вертолетов российского и советского производства.

"Совместная работа по данному проекту началась в 2016 году. Во время проведения выставки ADEX-2016 в Баку «Silk Way Helicopter Services» и «Вертолеты России» заключили соглашение об открытии сервисного центра по ремонту гражданских вертолетов российского производства типа Ми-8/17 на территории Азербайджана.

В продолжение начавшейся работы на 10-й Международной выставке HeliRussia-2017 президент AZAL Дж.Аскеров и гендиректор холдинга «Вертолеты России» А.Богинский подписали «План основных мероприятий на 2017 год по проекту организации сервисного центра технического обслуживания и ремонта гражданской вертолетной техники российского и советского производства на территории Азербайджанской Республики», - отмечается в сообщении.

Компания Silk Way Helicopter Services - одно из самых современных авиационных предприятий Азербайджана. Ежегодно вертолеты авиакомпании перевозят более 50 тысяч пассажиров. На данный момент парк воздушных судов, который базируется в аэропорту Забрат, включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, а также самолеты Cessna 172S.

«Вертолеты России» – единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации Ростех.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, СЕРВИС


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