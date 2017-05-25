Президент Алиев утвердил соглашение с Латвией о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов

Президент Ильхам Алиев утвердил азербайджано-латвийское межправительственное соглашение "О безвизовом режиме для лиц, обладающих служебными паспортами".

Соглашение было подписано 13 февраля 2017 года в Баку, сообщает сайт главы Азербайджана.

А.Азизов