Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9133 RUR   0.0302 GBR   2.2098 TRY   0.4785

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 15° 23° 27 Май 17° 24° 28 Май 18° 26°

Внешняя политика 25.05.2017 18:49

Президент Алиев утвердил соглашение с Латвией о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов

Президент Ильхам Алиев утвердил азербайджано-латвийское межправительственное соглашение "О безвизовом режиме для лиц, обладающих служебными паспортами".

Соглашение было подписано 13 февраля 2017 года в Баку, сообщает сайт главы Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, РЕЖИМ, БЕЗВИЗОВЫЙ


Похожие новости


Рига предпринимает шаги для обучения азербайджанских студентов в вузах Латвии - Вейонис Подписание нового соглашения между Баку и Брюсселем станет стимулом для улучшения экономсотрудничества между Азербайджаном и Латвией Баку готовит к подписанию двусторонние документы по расширению сотрудничества с Тбилиси и Ригой Азербайджан и Латвия обменяются в 2017 году визитами на высшем уровне Баку и Рига отказываются от визового режима для владельцев служебных паспортов Азербайджан и Латвия готовят к подписанию 8 соглашений о сотрудничестве в разных сферах

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]