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Внешняя политика 25.05.2017 19:01

Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил конвенцию об устранении двойного налогообложения с Израилем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Конвенция была подписана в Баку 13 декабря 2016 года.

Президент также утвердил азербайджано-венесуэльское межправительственное соглашение о безвизовом режиме для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами.

Соглашение было подписано 22 октября 2016 года в Баку.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]