Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил конвенцию об устранении двойного налогообложения с Израилем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Конвенция была подписана в Баку 13 декабря 2016 года.
Президент также утвердил азербайджано-венесуэльское межправительственное соглашение о безвизовом режиме для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами.
Соглашение было подписано 22 октября 2016 года в Баку.
А.Ахундов
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