Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил конвенцию об устранении двойного налогообложения с Израилем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Конвенция была подписана в Баку 13 декабря 2016 года.

Президент также утвердил азербайджано-венесуэльское межправительственное соглашение о безвизовом режиме для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами.

Соглашение было подписано 22 октября 2016 года в Баку.

А.Ахундов