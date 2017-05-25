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Дальнее зарубежье 25.05.2017 19:46

В Брюсселе открыли новую штаб-квартиру НАТО

Торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры НАТО прошла в четверг Брюсселе с участием короля бельгийцев Филиппа.

"Наш альянс является прочным в течение почти 70 лет. И эта новая штаб-квартира - необходимый символ, потому что я верю, что НАТО может и продолжит изменять ситуацию к лучшему", - заявил, выступая перед участниками церемонии, главами государств и правительств стран организации премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Он заявил, что Бельгия передает это здание Североатлантическому альянсу.

"НАТО - больше, чем договор, больше, чем организация. НАТО воплощает уникальную связь между Европой и Северной Америкой. И когда мы поднимаем наши флаги сегодня в этот определяющий момент для нашей безопасности, наш Североатлантический альянс имеет сильные позиции, демонстрирует единство и решимость", - заявил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Затем состоялось торжественное поднятие флагов 28 стран НАТО и флага Организации Североатлантического договора. Присутствующих попросили встать, а военнослужащих - отдать честь.

После поднятия флагов над новой штаб-квартирой НАТО пролетела парадным строем военная авиация альянса.

Король бельгийцев покинул церемонию, и лидеров стран НАТО пригласили в здание для участия в саммите.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАТО, ШТАБ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]