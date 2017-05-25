В Брюсселе открыли новую штаб-квартиру НАТО

Торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры НАТО прошла в четверг Брюсселе с участием короля бельгийцев Филиппа.
"Наш альянс является прочным в течение почти 70 лет. И эта новая штаб-квартира - необходимый символ, потому что я верю, что НАТО может и продолжит изменять ситуацию к лучшему", - заявил, выступая перед участниками церемонии, главами государств и правительств стран организации премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Он заявил, что Бельгия передает это здание Североатлантическому альянсу.
"НАТО - больше, чем договор, больше, чем организация. НАТО воплощает уникальную связь между Европой и Северной Америкой. И когда мы поднимаем наши флаги сегодня в этот определяющий момент для нашей безопасности, наш Североатлантический альянс имеет сильные позиции, демонстрирует единство и решимость", - заявил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Затем состоялось торжественное поднятие флагов 28 стран НАТО и флага Организации Североатлантического договора. Присутствующих попросили встать, а военнослужащих - отдать честь.
После поднятия флагов над новой штаб-квартирой НАТО пролетела парадным строем военная авиация альянса.
Король бельгийцев покинул церемонию, и лидеров стран НАТО пригласили в здание для участия в саммите.
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