Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9133 RUR   0.0302 GBR   2.2098 TRY   0.4785

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 15° 23° 27 Май 17° 24° 28 Май 18° 26°

Дальнее зарубежье 25.05.2017 19:59

Трамп призвал Макрона исполнять обязательства НАТО по расходам на оборону, говорили о необходимости победы над ИГ - Белый дом

Вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и финансовые обязательства союзников по НАТО обсудил президент США Дональд Трамп с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Белый дом.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном в четверг, встреча в Брюсселе стала первым личным знакомством глав обоих государств, если не считать телефонного разговора лидеров, который состоялся 9 мая.

"Президент Трамп призвал президента Макрона выполнять обязательства НАТО по расходам на оборону и обеспечивать концентрацию усилий НАТО на борьбе с терроризмом", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечается в сообщении, оба лидера "согласились с необходимостью победы над ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Ираке и Сирии".

Д.Трамп также проинформировал французского президента о своем недавнем ближневосточном турне и выразил надежду на установление мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


Похожие новости


Трамп обсудил с постпредом Франции при ООН президентские выборы в стране Шеф Пентагона посетил военную базу США в Джибути, выразил надежду, что Франция продолжит борьбу с терроризмом в Африке Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks Олланд считает администрацию Трампа "вызовом" для ЕС Обама почтил память погибших в терактах в Париже, посетив концертный зал "Батаклан"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]