Трамп призвал Макрона исполнять обязательства НАТО по расходам на оборону, говорили о необходимости победы над ИГ - Белый дом

Вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и финансовые обязательства союзников по НАТО обсудил президент США Дональд Трамп с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Белый дом.
Как отмечается в пресс-релизе, распространенном в четверг, встреча в Брюсселе стала первым личным знакомством глав обоих государств, если не считать телефонного разговора лидеров, который состоялся 9 мая.
"Президент Трамп призвал президента Макрона выполнять обязательства НАТО по расходам на оборону и обеспечивать концентрацию усилий НАТО на борьбе с терроризмом", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, отмечается в сообщении, оба лидера "согласились с необходимостью победы над ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Ираке и Сирии".
Д.Трамп также проинформировал французского президента о своем недавнем ближневосточном турне и выразил надежду на установление мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.
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