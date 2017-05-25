Трамп призвал Макрона исполнять обязательства НАТО по расходам на оборону, говорили о необходимости победы над ИГ - Белый дом

Вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и финансовые обязательства союзников по НАТО обсудил президент США Дональд Трамп с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Белый дом.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном в четверг, встреча в Брюсселе стала первым личным знакомством глав обоих государств, если не считать телефонного разговора лидеров, который состоялся 9 мая.

"Президент Трамп призвал президента Макрона выполнять обязательства НАТО по расходам на оборону и обеспечивать концентрацию усилий НАТО на борьбе с терроризмом", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечается в сообщении, оба лидера "согласились с необходимостью победы над ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Ираке и Сирии".

Д.Трамп также проинформировал французского президента о своем недавнем ближневосточном турне и выразил надежду на установление мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.