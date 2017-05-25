Все квоты участников соглашения ОПЕК+ остаются на прежнем уровне - министр энергетики Азербайджана

Все квоты участников соглашения стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, остаются на прежнем уровне, сообщил журналистам в Вене министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.
"Мы (Азербайджан - ИФ) сначала предлагали продлить соглашение на полгода, но, я думаю, на 9 месяцев лучше - чтобы покрыть зимний период, который очень чувствительный", - сказал Н.Алиев.
По словам Н.Алиева, механизма наказания для стран в случае нарушения ими нового соглашения не предусмотрено.
Он отметил, что никаких оговорок по возможному продлению соглашения свыше девяти месяцев в новых договоренностях нет, и подчеркнул, что об этом пока рано говорить. "Всё будет зависеть от того, какая цена будет на рынке. Ведь ради чего это затеивалось? Чтобы стабилизировать цену и держать ее на соответствующем уровне", - сказал Н.Алиев.
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