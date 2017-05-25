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ТЭК 25.05.2017 20:31

Все квоты участников соглашения ОПЕК+ остаются на прежнем уровне - министр энергетики Азербайджана

Все квоты участников соглашения стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, остаются на прежнем уровне, сообщил журналистам в Вене министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

"Мы (Азербайджан - ИФ) сначала предлагали продлить соглашение на полгода, но, я думаю, на 9 месяцев лучше - чтобы покрыть зимний период, который очень чувствительный", - сказал Н.Алиев.

По словам Н.Алиева, механизма наказания для стран в случае нарушения ими нового соглашения не предусмотрено.

Он отметил, что никаких оговорок по возможному продлению соглашения свыше девяти месяцев в новых договоренностях нет, и подчеркнул, что об этом пока рано говорить. "Всё будет зависеть от того, какая цена будет на рынке. Ведь ради чего это затеивалось? Чтобы стабилизировать цену и держать ее на соответствующем уровне", - сказал Н.Алиев.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]