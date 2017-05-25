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Дальнее зарубежье 25.05.2017 21:00

Основной претендент на пост директора ФБР снял свою кандидатуру - СМИ

Бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост нового директора ФБР.

"Я думаю, будет лучше избегать всего, что выглядело бы как конфликт интересов, учитывая мою роль старшего адвоката в юридической фирме, в которой Марк (Касовиц - ИФ) является старшим партнером", - написал он в письме Дональду Трампу, текст которого приводит издание "Уолл-стрит джорнэл".

Юрист М.Касовиц долгое время входил в команду адвокатов Д.Трампа. Именно он должен представлять интересы американского президента в расследовании о "вмешательстве РФ" в выборы США в ноябре прошлого года.

Ранее американские СМИ сообщали, что Д.Трамп склоняется именно к назначению Дж.Либермана на пост директора ФБР.

До этого сообщалось, что Д.Трамп рассматривает для этой должности кандидатуры Дж.Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, а также бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника ФБР Ричарда МакФили: он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.

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Тэги: США, ФБР, ДИРЕКТОР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]