Основной претендент на пост директора ФБР снял свою кандидатуру - СМИ

Бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост нового директора ФБР.

"Я думаю, будет лучше избегать всего, что выглядело бы как конфликт интересов, учитывая мою роль старшего адвоката в юридической фирме, в которой Марк (Касовиц - ИФ) является старшим партнером", - написал он в письме Дональду Трампу, текст которого приводит издание "Уолл-стрит джорнэл".

Юрист М.Касовиц долгое время входил в команду адвокатов Д.Трампа. Именно он должен представлять интересы американского президента в расследовании о "вмешательстве РФ" в выборы США в ноябре прошлого года.

Ранее американские СМИ сообщали, что Д.Трамп склоняется именно к назначению Дж.Либермана на пост директора ФБР.

До этого сообщалось, что Д.Трамп рассматривает для этой должности кандидатуры Дж.Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, а также бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника ФБР Ричарда МакФили: он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.