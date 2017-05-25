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ТЭК 25.05.2017 21:18

Fitch ожидает среднегодовую цену Brent в 2017г. около $50-55 за баррель после решений ОПЕК+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднегодовую цену нефти Brent в 2017 году около $50-55 за баррель после того, как страны ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение об ограничениях нефтедобычи на девять месяцев - до 31 марта 2018 года.

Как сообщается в обзоре агентства, оценка на 2018 год сохранена на отметке $55 за баррель, а на 2019 год - в районе $60 за баррель.

"Решение ОПЕК продлить сокращение добычи на девять месяцев должно оказать определенную поддержку ценам на нефть и помочь в использовании существенной части товарных запасов до конца текущего года", - говорится в документе.

Вместе с тем Fitch считает, что перепроизводство нефти может сохраниться в 2018 году, если соглашение не будет продлено еще раз, поскольку все новые проекты запускаются в эксплуатацию, а в США растет добыча сланцевой нефти.

Решения ОПЕК+ ждали уже давно, и оно было учтено в ценах на нефть, отмечают аналитики агентства.

К концу 2017 года добыча нефти в США может вырасти на 800 тыс. - 1 млн баррелей нефти в сутки (б/с), этот объем составляет примерно половину от сокращений добычи ОПЕК и не-ОПЕК, составляющих 1,8 млн б/с, прогнозирует Fitch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, FITCH, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]