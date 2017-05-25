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Регион 25.05.2017 21:31

Президент Армении оставил прежних министров обороны и иностранных дел

Президент Армении в четверг подписал указы о назначении министром обороны республики Вигена Саркисяна и министром иностранных дел Эдварда Налбандяна.

Ранее в четверг правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент собрался на первое заседание.

Согласно законодательству, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. После этого в 10-дневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок - назначаются министры.

42-летний В.Саркисян занял пост министра обороны Армении 3 октября 2016 года. До этого он руководил аппаратом президента Армении.

61-летний Э.Налбандян возглавляет МИД Армении с апреля 2008 года.

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Тэги: АРЕМНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]