Президент Армении оставил прежних министров обороны и иностранных дел

Президент Армении в четверг подписал указы о назначении министром обороны республики Вигена Саркисяна и министром иностранных дел Эдварда Налбандяна.

Ранее в четверг правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент собрался на первое заседание.

Согласно законодательству, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. После этого в 10-дневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок - назначаются министры.

42-летний В.Саркисян занял пост министра обороны Армении 3 октября 2016 года. До этого он руководил аппаратом президента Армении.

61-летний Э.Налбандян возглавляет МИД Армении с апреля 2008 года.