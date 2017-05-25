Президент Армении оставил прежних министров обороны и иностранных дел

Президент Армении в четверг подписал указы о назначении министром обороны республики Вигена Саркисяна и министром иностранных дел Эдварда Налбандяна.
Ранее в четверг правительство Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.
2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент собрался на первое заседание.
Согласно законодательству, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента. После этого в 10-дневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок - назначаются министры.
42-летний В.Саркисян занял пост министра обороны Армении 3 октября 2016 года. До этого он руководил аппаратом президента Армении.
61-летний Э.Налбандян возглавляет МИД Армении с апреля 2008 года.
Президент Алиев утвердил ряд соглашений с Израилем и Венесуэлой
Президент Алиев утвердил соглашение с Латвией о безвизовом режиме для обладателей служебных паспортов
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне
Fitch ожидает среднегодовую цену Brent в 2017г. около $50-55 за баррель после решений ОПЕК+
Азербайджан присоединился к соглашению ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев - глава Минэнерго
Все квоты участников соглашения ОПЕК+ остаются на прежнем уровне - министр энергетики Азербайджана
На Каспии найдено тело, возможно, последнего из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
MIDA на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения льготного жилья
В Великобритании начались продажи новой версии кнопочной Nokia 3310
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»